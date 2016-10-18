Комуністку Александровську випустили з СІЗО через прогресуючу хворобу

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 19:11

Підставою для пом'якшення запобіжного заходу екс-нардепу від КПУ Алли Александровської, підозрюваної в сепаратизмі, став її стан здоров'я.

Про це йдеться в мотивувальній частині ухвали Апеляційного суду Харківської області, фото якого опублікував адвокат Александровської Олександр Постернак.

"Колегія суддів вважає, що продовження терміну утримання під вартою Олександрівської А.А. з урахуванням незадовільного стану здоров'я та наявності хвороби, яка прогресує і ставить під загрозу життя, не може бути виправдано міркуваннями безпеки", - сказано в ухвалі.

У документі також зазначено, що новий запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета буде діяти до 23 жовтня.

Як відомо, 13 жовтня Апеляційний суд Харківської області змінив запобіжний захід екс-нардеці від Компартії України Аллі Александровській, підозрюваній у сепаратизмі.

28 червня стало відомо, що Аллу Александровську затримали. Їй інкримінують ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

29 червня в СБУ підтвердили, що правоохоронці затримали Александровську, а її син Олександр, який переховується у РФ, йому повідомили про підозру і оголошений у розшук.

30 червня Київський райсуд Харкова заарештував Александровську на 60 днів без можливості внесення застави.

Українська правда 

Теми: СІЗО суд комунізм
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