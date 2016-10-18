Обама звинуватив Трампа у надмірних лестощах до Путіна

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 19:52

Лестощі кандидата в президенти США  Дональда Трампа на адресу президента РФ Володимира Путіна є безпрецедентними для американської політики.

Про це заявив президент США Барка Обама на прес-конференції з прем’єром Італії Маттео Ренці, повідомляє Politico.

"Лестощі пана Трампа на адресу президента Путіна і той рівень, який він, здається, формує своєю політикою і підходами до політики президента Путіна, є безпрецедентними для американської політики і розходяться не тільки з тим, що думають демократи, але і з тим, що до останнього часу думав майже кожен республіканець, включаючи тих небагатьох, які зараз підтримують пана Трампа", - сказав президент США.

Обама висловив здивування, що Трампа підтримують навіть ті республіканці, які традиційно виконували роль "яструбів" у своєму ставленні до Росії, і критикували його адміністрацію за занадто м’яку політику.

Трамп розкритикував Обаму і кандидата від демократів Гілларі Клінтон під час інтерв'ю в понеділок, в якому він заявив, що буде відкритий для зустрічі з Путіним ще до своєї інавгурації у разі перемоги на виборах.

Європейська правда

Теми: Обама Путін
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