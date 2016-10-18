Апеляційний суд залишив Євремова під арештом

00
0
Вівторок, 18 жовтня 2016, 22:27

Апеляційний суд Києва підтвердив рішення про арешт екс-керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 24 листопада 2016 року.

На засіданні у вівторок суд залишив без змін відповідне рішення Печерського районного суду Києва і не задовольнив скаргу захисту Єфремова.

Як відомо, колишній глава фракції Партії регіонів підозрюється в скоєнні низки кримінальних правопорушень - заволодінні майном (ст.191 ч.5 КК), вчинення умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків ( ст.110 ч.3 КК), в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст.258-3, ч.1 КК).

Інтерфакс-Україна

Теми: Єфремов суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ландік розповів, хто знав про плани РФ окупувати Луганщину 14 жовтня 2016, 20:17
Спалахнули та згасли. Що сталося з гучними кримінальними справами 11 жовтня 2016, 14:23
Апеляцію по Єфремову перенесли 10 жовтня 2016, 17:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МЗС Франції: Мета зустрічі в Берліні - змусити Україну просунутися у питанні "статусу Донбасу"
Світовий банк надав гарантії "Нафтогазу" на 500 мільйонів
Здоров'я Клиха погіршується, він відмовився від адвоката
Фінкомітет рекомендував Порошенкові ініціювати звільнення Гонтаревої
Усі новини
Цінуйте кожну мить

Донька повезла маму у подорож після смерті бабусі

Париж

Париж дозволив всім охочим містянам створювати парки, сади та городи