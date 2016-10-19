В "ДНР" хочуть відбирати житло людей, які виїхали із ОРДЛО

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Середа, 19 жовтня 2016, 02:42

Терористи хочуть відбирати нерухомість "ворогів народу", які поїхали із окупованих територій.

Про це в ефірі одного із телеканалів, підконтрольних бойовикам, заявила особа, що називає себе "мером" Донецька Ігор Мартинов, передає УНІАН.

При цьому, за словами Мартинова, у терористів є "повний список недобудованих і покинутих будинків".

"Я б не хотів огульно це робити, треба підходити дуже чітко: хто дійсно наш ворог. Треба все це законодавчо прописати і тоді вже повинно виникати питання: якщо це ворог народу, значить у нього конфісковувається рухоме, нерухоме майно і тоді це стає народним", - заявив він.

Теми: "ДНР" права людини
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