Сирійські повстанці відмовилися піти з Алеппо

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Середа, 19 жовтня 2016, 07:40

Сирійські повстанці не підуть з Алеппо, після того як Росія оголосила проведення "гуманітарної паузи" нібито з метою дати час цивільним і повстанцям покинути місто.

Про це повідомляє Reuters.

Повстанці вважають будь-який відступ здачею.

"Коли ми взялися за зброю на початку революції, щоб захистити наших покинутих на призволяще людей, ми обіцяли Богу, що не складемо зброї поки не паде цей злочинний режим", - сказав командувач угрупування Аль-Фарук Абу Бакр.

"Немає терористів в Алеппо", - сказав він, додавши, що в східній частині Алеппо пов’язані чи натхнені Аль-Каїдою угрупування не мають реальної присутності в опозиції, яка контролює цю частину міста.

Як повідомлялося, в міноборони РФ заявили, що припинять на 8 годин свої військові операції в Алеппо для проведення "гуманітарної паузи" нібито з метою дати час цивільним і повстанцям покинути місто.

Як відомо, західну частину Алеппо контролюють сили президента Башара Асада, східну - повстанські угруповання.

Теми: Сирія Росія
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