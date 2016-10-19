На вихідні синоптики обіцяють потепління

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Середа, 19 жовтня 2016, 10:04

В Україні 22-23 жовтня очікується потепління, місцями з невеликим дощем.

Про це повідомляє у середу прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

Таким чином, за прогнозами синоптиків, 20-21 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на крайньому заході країни невеликий дощ.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, 21 жовтня в західних областях окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на узбережжі морів, місцями і в західних областях 1-6° тепла; вдень 5-10°, в південній частині та на Закарпатті до 14°.

 Водночас 22-23 жовтня у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях, 23 жовтня і на Київщині та півдні країни невеликий дощ; на решті території без опадів.

Температура вночі 1-7° тепла, 22 жовтня на півночі Лівобережжя близько 0°; вдень 5-11° тепла, на півдні країни, 23 жовтня і на Закарпатті 9-14°.

Українська правда

Теми: погода
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