Тетерук розповів про корупцію і торгівлю з ФСБ в космічній галузі України

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Середа, 19 жовтня 2016, 10:28

Депутат від "Народного фронту" і представник Верховної Ради в Космічній агенції України Андрій Тетерук стверджує, що в космічній та військово-космічній галузі панує корупція.

Про це він заявив у середу, виступаючи з трибуни Ради.

Зокрема, за його словами, проект українського космічного комплексу "Циклон-4" здійснювався 14 років, коштував майже 4,5 млрд гривень і в результаті став "тонною паперу".

"Маємо ступені "Антаресу", які страхуються на неіснуючі ракетоносії майже на 50 мільйонів і ніхто не несе за це відповідальності. У нас є можливість виводити державні кошти у приватний банк "Новий" і ніхто не несе за це відповідальності", – сказав він.

Також Тетерук стверджує, що Павлоградський хімічний завод, який зобов'язаний ліквідовувати тверде паливо в процесі ядерного роззброєння, за 10 років виконав лише 47% цієї програми.

"Залишилося два роки, використано купу грошей і ніхто не несе за це відповідальності. Більше того, на цьому підприємстві в результаті фінансових перевірок виявлено порушень на майже 700 млн державних коштів", – заявив депутат.

"Ще гірше, у той час коли я зі своїми побратимами знаходився в Іловайську, директор цього підприємства проводив фінансові операції з ФСБ Росії. Нібито продавав їм щебінь. Хтось вірить у те, що ФСБ Росії купувала на цьому підприємстві щебінь? Продаж технологій!" – впевнений він.

Загалом, за словами Тетерука, Україна зазнала у цій сфері збитків майже на мільярд доларів.

"Ми маємо оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", за який Україна заплатила 25 млн гривень. Натомість ми отримали 200 кг паперу, а цей проект повинен був захищати нас від російської агресії", – додав він.

Тетерук закликав створити тимчасову слідчу комісії Ради для вивчення цього питання або провести спільне засідання комітетів з питань оборони і боротьби з корупцією.

Українська правда

Теми: Тетерук космос
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IP: 217.118.83.---petrius19.10.2016 10:44
Спустя столько времени после революции приходится констатировать следующий факт - Порошенки и его компания - такие же мерзавцы, как и те кого прогнали. Порошенко влез на трон по трупам небесной сотни. Борьба с коррупцией есть имитация борьбы, а прикрываются войной. Израиль постоянно воюет но коррупции там практически нет. Была бы политическая воля, но её-то как раз и нет - не будут же они сами с собой бороться. Это очень горько осознавать, но давить всеми законными средствами общество должно постоянно. Веры в Порошенко больше нет.
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