"Київенерго" запевняє, що у столиці з теплом уже 93% домівок
У Києві станом на 9 ранку 19 жовтня теплом забезпечено вже 93% осель киян, або понад 8,8 тисячі будинків.
Про це повідомляє "Київенерго" у Facebook.
За даними компанії, найбільше забезпечених опаленням – у Деснянському та Оболонському районах столиці.
Соціальна сфера підключена майже повністю: дитсадки і школи на 100%, лікарні – на 97%.
Водночас, деякі кияни жаліються, що в них батареї холодні – навіть якщо за документами органів місцевої влади будинок уже опалюється.
Олена Рощенко, УП
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