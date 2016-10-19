Гройсман похвалив уряд Яценюка

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Середа, 19 жовтня 2016, 11:45

Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що уряд його попередника Арсенія Яценюка зробив багато корисного для розвитку України.

Про це він заявив у середу під час засідання уряду.

"Хочу відзначити велику заслугу попереднього уряду, уряду Яценюка. Вони прийняли на себе перший удар, а я працював у тому уряді, 9 місяців у 2014 році. Взяли цей виклик достойно і сьогодні можливо сказати, що багато було зроблено і в енергетичному секторі у тому числі, і в макроекономічній стабілізації, що дало можливість вийти з тієї критичної ситуації, яка була станом на 2014 рік", – сказав він.

Говорячи про енергетику, Гройсман заявив, що завданням є менше споживати і більше добувати енергоресурсів. Він вважає, що за п'ять років Україна може збільшити власний видобуток газу на сім мільярдів кубометрів.

Крім того, за словами Гройсмана, у порівнянні з минулим роком приріст іноземних інвестицій в Україну склав 2,5 млрд доларів або 19%.

Олег Шанковський, УП

Теми: Гройсман Яценюк Кабінет міністрів
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Коментарі — 2
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IP: 46.219.247.---Горбатюк Миша19.10.2016 13:05
Гройсмана вот не за что похвалить. разве что за обвал цены ОПЗ в два с половиной раза. сомнительное достижение.
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IP: 91.200.224.---Yaroslav Yurkiv19.10.2016 12:57
Поки сам не спробуєш того "меду", не відаєш, що жде тебе попереду!
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