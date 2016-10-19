Військового комісара на Тернопільщині впіймали на хабарі

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Середа, 19 жовтня 2016, 12:30

Військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату затримали за підозрою в отриманні хабара.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у середу.

За цим фактом генералом армії України Віктором Муженком призначене службове розслідування.

Вказується, що у разі доведення його вини, військовослужбовця буде позбавлено військового звання та звільнено зі Збройних Сил України.

Українська правда

Теми: армія Тернопіль хабар
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