Військового комісара на Тернопільщині впіймали на хабарі
Військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату затримали за підозрою в отриманні хабара.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у середу.
За цим фактом генералом армії України Віктором Муженком призначене службове розслідування.
Вказується, що у разі доведення його вини, військовослужбовця буде позбавлено військового звання та звільнено зі Збройних Сил України.
Українська правда
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