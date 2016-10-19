Лутковська хоче розсекретити стенограми засідань Кабміну

00
0
Середа, 19 жовтня 2016, 12:27

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить визнати неконституційними положення Конституції та закону про Кабінет міністрів які передбачають, що стенограма засідання уряду має конфіденційний характер.

Про це інформує у середу прес-служба омбудсмана.

Лутковська звернулася до Конституційного суду з проханням визнати таким, що не відповідає положенням частини першої статті 8, частини другої у поєднанні із частиною третьою статті 34 Конституції положення частини дев’ятої статті 46 закону "Про Кабінет міністрів" у частині, що передбачає, що стенограма засідання уряду є внутрішнім робочим документом Кабінету міністрів, що має конфіденційний характер.

За словами омбудсмана, оскаржуване положення встановлює абсолютне обмеження права незалежно від того, чи вимагають цього захищені інтереси, виключає можливість забезпечувати баланс інтересів в кожному конкретному випадку з врахуванням особи запитувача, характеру інформації, що містить відповідна стенограма, ролі такої інформації в суспільній дискусії щодо значущих для суспільства питань.

Згідно з регламентом Конституційного суду, конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів КС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман похвалив уряд Яценюка 19 жовтня 2016, 11:45
Кабмін запропонує українцям платити за комуналку в розстрочку 18 жовтня 2016, 14:46
Зубко тішиться з економії газу: Можемо перейти й до експорту 18 жовтня 2016, 12:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Дружня РФ влада Сирії вважає Крим російським – спікер парламенту
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 1 поранений – штаб
Кияни скаржаться, що Кличко і Ахметов надурили їх з опаленням
Компанія Фірташа опинилася під санкціями України
Усі новини
Хабар – як бумеранг

Соціальний ролик про "вдячність" хабарем, що повертається бідою

Львів з дахів

Навіщо руфери блукають висотою