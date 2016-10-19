Штаб АТО: заяви бойовиків про готовність розводити сили – провокація

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Середа, 19 жовтня 2016, 13:29

Заяви луганських бойовиків про нібито готовність розведення сил та засобів згідно з рамковою угодою біля Станиці Луганської є маніпулятивними, оскільки терористи продовжують здійснювати обстріли на цій ділянці.

Про це сказав у середу в коментарі "Українські правді" речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Так він прокоментував інформацію російських ЗМІ, що бойовики "ЛНР" в середу запустили сигнальну ракету, "яка сповіщає про готовність до відведення сил на ділянці в районі Станиці Луганської".

"Вони кожного дня якісь ракети там пускають", – зазначив полковник.

Лисенко нагадав, що так звані "представники "ЛНР" підписували рамкову угоду, де чітко прописані передумови для розведення сил:

"Відведення сил і засобів відбувається за безпосереднім контролем і в присутності спостерігачів міжнародної місії ОБСЄ та представників Спільного центру з контролю та координації після семи діб затишшя. Жодної з цих умов вони не виконали, а тепер намагаються показати, що начебто готові".

"Ще вчора бойовики обстрілювали Станицю Луганську. Це виглядає як провокація, аніж як бажання відводити сили та засоби", – зазначив полковник.

Він вкотре наголосив, що українська сторона давно вже готова це зробити і давно узгодила з представниками місії ОБСЄ майданчики, на які мають відвести сили та техніку.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО Мінські угоди
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