У Донецьку прощаються з "Моторолою", черга як в мавзолей

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Середа, 19 жовтня 2016, 13:37

У Донецьку ховають одного з лідерів бойовиків "ДНР", громадянина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

На центральних вулицях міста людей очікують спеціально замовлені автобуси. У вузах скасували заняття.

Прощання проходить в будівлі театру опери та балету імені Героя України Олександра Солов'яненка. Біля театру зібралася черга приблизно з 3 тисяч осіб. Пізніше людей стало більше - до 6 тисяч осіб. У черзі стоять як люди похилого віку, так і молодь. Через стовпотворіння територія навколо театру оточена бойовиками "ДНР", пишуть Новости Донбасса.

З самого початку на прощальній церемонії присутній лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.
 
При цьому в місті розвішені білборди із зображенням "Мотороли" і гаслом "Герої не вмирають", яке використовувалося при прощанні із загиблими на Майдані в Києві і зараз використовується при прощанні з українськими військовими.

 
 
 
 
 

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Теми: Донецьк
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Коментарі — 16
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk19.10.2016 15:10
Дивлячись на те збіговисько, напевне кожен задає собі питання: а навіщо нам поаертати ті території? Щоб через рік-два отримати "Путин , спаси". "Путин помоги". Пора признати їх втраченими і перестати підтримувати їх економічно. Нехай це вже буде проблема Росїї. Борячись за цю вату, ми просто втратимо незалежність. Але напено поки не проженемо кондитера-нічого не буде.
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IP: 46.200.120.---sensor+219.10.2016 15:09
Holdan:
Донбас не поставить на колени? Да вас раком можно ставить, как впрочем и любую другую удобную позицию.
Не можно, а даже я бы сказал нужно, что и делают все кому не лень.

Пусть и не добровольно, но идут.
Думается что большинство - доброворльно. У меня давно нет никаких сомнений что тамошнее большинство -- чужие для нас люди поддерживающие оккупантов.

Кто будет говорить что их запугали, запутали и т.д. и т.п. - популисты не хотящие видеть правды. В этой связи идей возращения ОРДЛО в Украину совершенно бесперспективан и обречена на провал, рекомендую не тратить на эту идею время и силы. Там нет воли большиснтва населения на это. Они не хотят жить в нашей стране и любят моторыл и захерченок.
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IP: 212.111.203.---Holdan19.10.2016 15:00
Донбас не поставить на колени? Да вас раком можно ставить, как впрочем и любую другую удобную позицию. Таокму ничтожеству идут кланятся. Пусть и не добровольно, но идут.
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IP: 91.214.84.---kuz200719.10.2016 14:57
Даже " Герої не вмирають"! сп**дили, Ніякої своєї ідеї
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IP: 193.104.208.---Loz_Ko19.10.2016 14:50
Шкода що не можна потрапити на тимчасово окуповані території, щоб плюнути на оновлену до 200-ї версії моторилу.
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