У Донецьку прощаються з "Моторолою", черга як в мавзолей
У Донецьку ховають одного з лідерів бойовиків "ДНР", громадянина РФ Арсена Павлова (Моторолу).
На центральних вулицях міста людей очікують спеціально замовлені автобуси. У вузах скасували заняття.
Прощання проходить в будівлі театру опери та балету імені Героя України Олександра Солов'яненка. Біля театру зібралася черга приблизно з 3 тисяч осіб. Пізніше людей стало більше - до 6 тисяч осіб. У черзі стоять як люди похилого віку, так і молодь. Через стовпотворіння територія навколо театру оточена бойовиками "ДНР", пишуть Новости Донбасса.
З самого початку на прощальній церемонії присутній лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.
При цьому в місті розвішені білборди із зображенням "Мотороли" і гаслом "Герої не вмирають", яке використовувалося при прощанні із загиблими на Майдані в Києві і зараз використовується при прощанні з українськими військовими.
На кладбище Мотора повезут на лафете pic.twitter.com/WFGNvogDum— Александр Коц (@sashakots) October 19, 2016
Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.
Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.
У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".
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Донбас не поставить на колени? Да вас раком можно ставить, как впрочем и любую другую удобную позицию.
Кто будет говорить что их запугали, запутали и т.д. и т.п. - популисты не хотящие видеть правды. В этой связи идей возращения ОРДЛО в Украину совершенно бесперспективан и обречена на провал, рекомендую не тратить на эту идею время и силы. Там нет воли большиснтва населения на это. Они не хотят жить в нашей стране и любят моторыл и захерченок.