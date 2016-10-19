Луценко призначив прокурора Запоріжжя

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Середа, 19 жовтня 2016, 13:40

Генепрокурор Юрій Луценко призначив Валерія Романова на посаду прокурора Запорізької області.

Про це він сказав у середу під час його представлення колективу прокуратури області.

До цього Романов обіймав посаду заступника прокурора Харківської області.

 
Валерій Романов
Фото: 061.ua

Як відомо, 18 жовтня Луценко звільнив Олександра Шацького з посади прокурора області. Офіційна причина звільнення - "за неналежне виконання службових обов'язків при роботі з державною таємницею".

Раніше стало відомо, що СБУ скасувала Шацькому доступ до державної таємниці, а також призупинила такий доступ всій обласній прокуратурі через бездіяльність керівника обласної прокуратури.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Запоріжжя прокуратура Луценко
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