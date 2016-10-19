Луценко призначив прокурора Запоріжжя
Генепрокурор Юрій Луценко призначив Валерія Романова на посаду прокурора Запорізької області.
Про це він сказав у середу під час його представлення колективу прокуратури області.
До цього Романов обіймав посаду заступника прокурора Харківської області.
Генеральний прокурор Юрій Луценко представив колективу Запорізької обласної прокуратури нового керівника - Валерія Романова. pic.twitter.com/idQ8Om66VM— Лариса Сарган (@SarganLarysa) October 19, 2016
Як відомо, 18 жовтня Луценко звільнив Олександра Шацького з посади прокурора області. Офіційна причина звільнення - "за неналежне виконання службових обов'язків при роботі з державною таємницею".
Раніше стало відомо, що СБУ скасувала Шацькому доступ до державної таємниці, а також призупинила такий доступ всій обласній прокуратурі через бездіяльність керівника обласної прокуратури.
Олександр Шумілін, УП
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