На похорони "Мотороли" звозили бюджетників

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Середа, 19 жовтня 2016, 15:42

На церемонію прощання з загиблим бойовиком, громадянином РФ Арсеном Павловим (Моторолою) звозили бюджетників.

Про це УП розповів місцевий житель.

"Зігнали бюджетників. В основному зі шкіл і вузів. У місті невдоволення, оскільки перекрили центр, а робочий день. Через те, що перекритий Ленінський проспект, по якому везли тіло, весь південний напрямок було відрізано. В пивнусі увечері був великий скандал тих, хто вважає Моторолу великим полководцем і тих, хто "поминав", - розповів він.

У вузах міста скасували заняття.

На похоронах був лідер бойовиків Олександр Захарченко, який, за повідомленням соцмереж, пообіцяв взяти Слов'янськ і поставити на Карачуні пам'ятник "Моторолі".

Паралельно в Донецьку ховали охоронця "Мотороли", який загинув разом з ним в ліфті. На похоронах 35-річного Євгена Гадло з позивним "Гога" були на відміну від похорону Мотороли, тільки рідні і близькі.

"Моторолу", який сам родом з Росії, поховали на кладовищі в районі Донецького моря в Ленінському районі міста.

 
На похоронах був присутній Захарченко
 
під театром стояли автобуси. на них звозили бюдетників?

Як відомо, у середу у Донецьку поховали одного з лідерів бойовиків "ДНР", громадянина РФ Арсена Павлова (Моторолу).

Увечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Українська правда

Теми: Донецьк
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Коментарі — 7
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IP: 194.44.160.---Семенен19.10.2016 17:10
Та Захарченку якось пох той Славянск, бо знає, що він наступний.... В росії неперевелися ще придурки типу Гіркіна, які відстрілюють бувших комбатантів.
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IP: 46.175.151.---comandos19.10.2016 16:37
дофіга уваги цьому сморчку
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IP: 82.145.221.---petrius19.10.2016 16:23
Предатели славянского братства считают себя героями за то, что воткнули нож в спину украинцам? За то, что возомнили себя главной нацией, указывающей как кому жить и убивающей украинцев за желание видеть себя в демократической стране, а не в путинской империи "русского мира"... История всё расставит на свои места, а прах предателей, рвущих Украину за несуществующие провинности, будет развеян по ветру.
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IP: 178.94.172.---karpatu19.10.2016 16:21
Собаці- собача смерть
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IP: 91.196.100.---DDD19.10.2016 16:12
забагато уваги покидьку від СМІ
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