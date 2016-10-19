На Луганщині чоловіка судитимуть за теракт у військовій частині

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти мешканця Луганщини, який у березні 2015 року разом із невстановленою особою підірвав радіолокаційну станцію на території однієї з військових частин.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"В результаті вказаного терористичного акту знищено радіолокаційну станцію та пошкоджено військове майно вартістю понад 600 тисяч гривень. На теперішній час терорист перебуває під вартою", – сказано у повідомленні.

У відомстві додали, що чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Українська правда