На Луганщині чоловіка судитимуть за теракт у військовій частині

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Середа, 19 жовтня 2016, 16:24

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти мешканця Луганщини, який у березні 2015 року разом із невстановленою особою підірвав радіолокаційну станцію на території однієї з військових частин.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"В результаті вказаного терористичного акту знищено радіолокаційну станцію та пошкоджено військове майно вартістю понад 600 тисяч гривень. На теперішній час терорист перебуває під вартою", – сказано у повідомленні.

У відомстві додали, що чоловікові загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Луганська область тероризм АТО
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