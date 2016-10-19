Суд позбавив "діамантового" Корнійця охорони

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Середа, 19 жовтня 2016, 17:06

Голосіївський районний суд Києва 19 жовтня скасував державну охорону екс-заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця.

Про це повідомляє "5 канал".

Згідно з повідомленням, таким чином суд задовольнив подання НАБУ, якому була доручена охорона Корнійця.

Видання також додає, що один з адвокатів "діамантових прокурорів" Сергій Козаченко надалі залишається під охороною.

Суд в середу допитав двох свідків у справі Корнійця, на черзі ще 30.

Як відомо, раніше СБУ, яка охороняла Корнійця, відмовилася це робити. Тоді його передали НАБУ, яка оскаржила це рішення у суді.

Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Під час обшуків у них знайшли понад півмільйона доларів, автомат і холодну зброю,  у квартирі Корнійця виявили ще й діаманти.

Теми: суд НАБУ
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IP: 82.145.221.---petrius19.10.2016 17:19
Коррупция - причина развала Украины, причина её военных поражений. Коррупционер - латентный сепаратист, для коррупционера нет понятия совести, родины, чести. Если Порошенко и все, кто находятся у власти, не начнут проводить реальные, а не имитационные, реформы, то Украины может и не быть в ближайшей исторической перспективе, на радость "русскому миру".
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