Луценко вимагає заочно судити кримінального авторитета "Анісіма"

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Середа, 19 жовтня 2016, 18:12

Генпрокурор Юрій Луценко вважає за необхідне почати процес заочного засудження запорізького "наглядача" часів Януковича - кримінального авторитета Євгена Анісімова.

Про це він сказав в середу в ході робочої поїздки в Запоріжжя, де представив нового прокурора Запорізької області Валерія Романова, передає Інтерфакс-Україна.

"Його потрібно засудити, щоб зменшити його переміщення по світу, вилучити його майно і майно його подільників", - сказав Луценко.

Він нагадав, що півроку тому в Україні прийняли закон про заочне засудження.

"Вживайте заходів, тому що чекати повернення Анісімова доведеться довго. Таким в Україні не місце. Окремо по ньому в спеціальному заочному режимі суд, з моєї точки зору, буде правильний", - зазначив Луценко

Анісімова було затримано 21 жовтня 2013 в аеропорту Бориспіль за підозрою у вимаганні на підставі кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

У січні 2014 року його випустили з СІЗО.

Теми: Луценко
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