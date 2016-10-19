В уряді майже доробили програму психологічної реабілітації бійців АТО

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Середа, 19 жовтня 2016, 18:31

Міністерство соціальної політики планує до кінця жовтня подати на розгляд уряду проект постанови щодо психологічної реабілітації учасників АТО.

Про це у середу заявив заступник міністра Віктор Іванкевич, виступаючи на парламентських слуханнях, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Мінсоцполітики вже розробили проект постанови Кабінету міністрів "Питання психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції".

Вона затверджує порядок організації психологічної реабілітації та психосоціального супроводу військовослужбовців-учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, осіб, звільнених з військової служби, які брали участь в АТО чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних бойових умовах, та деяких інших категорій населення.

"На сьогодні цей проект пройшов широке обговорення громадськості і ми його до кінця цього місяця маємо намір внести на розгляд Кабінету міністрів", - зазначив Іванкевич.

Крім того, він розповів, що планується також затвердити перелік психологічних послуг, вимоги до надавачів психологічних послуг, вимоги до закладів та установ, які матимуть право надавати ці послуги.

Теми: АТО війна армія
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