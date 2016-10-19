Екс-міліціонери та військовий за гроші "вирішували" проблеми із законом

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Середа, 19 жовтня 2016, 20:55

У Києві затримали трьох учасників організованого угруповання, які вимагали гроші за забезпечення виправдувального вироку.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що двоє колишніх співробітників МВС та військовий запропонували комерсанту, який обвинувачується у вчиненні підготовки до умисного вбивства, вирішити питання щодо його звільнення.

"За 200 тисяч доларів США вони гарантували сприяння в ухваленні Апеляційним судом рішення про винесення виправдувального вироку та відміну рішення суду першої інстанції", - зазначили у відомстві.

Співробітники спецслужби з’ясували, що реальних можливостей виконати "обіцянку" зловмисники не мали.

Оперативники затримали трьох вимагачів в одній з кав’ярень у центрі столиці під час отримання всієї суми від родича комерсанта, в одного з них вилучено травматичний пістолет.

Наразі тривають обшуки у четвертого учасника угруповання, який представлявся працівником органів прокуратури.

Українська правда

Теми: СБУ суд
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