Данилюк: Вимога РФ щодо "боргу Януковича" свідчить про неготовність домовлятися

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Середа, 19 жовтня 2016, 22:17

Вимога Росії до України визнати суверенний статус боргу по єврооблігаціях на $3 млрд свідчить про неготовність російської сторони до переговорів про врегулювання цього питання.

Так вважає міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Щодо заяв міністра фінансів (РФ), то, в принципі, це показує, що російська сторона не готова до переговорів: вони виставляють нам додаткові умови, це їхнє право", - заявив глава українського Мінфіну в ефірі "5 каналу" увечері в середу.

У той же час Данилюк нагадав, що в України є зобов'язання в рамках програми з Міжнародним валютним фондом проводити консультації про можливості врегулювання цього боргу, і українська сторона буде дотримуватися цих зобов'язань.

Коментуючи можливість внесення цього питання до порядку денного зустрічі в "нормандському форматі", він висловив думку, що на зустрічі в Берліні в середу це питання не обговорюється. "Це обговорюється між міністерствами фінансів країн", - сказав Данилюк.

Відповідаючи на запитання, чи існує можливість визнати цей борг хабарем Януковичу за відмову від євроінтеграції і відмовитися від оплати цього боргу, глава Мінфіну сказав: "Це не просто можливість. Це наша чітка позиція в суді - і ми її доводимо. Ми зараз орієнтовані на те, щоб захищати нашу позицію в суді".

Як відомо, в жовтні 2015 року після переговорів, які тривали близько півроку, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму $ 14,36 млрд і EUR600 млн підтримали їхню реструктуризацію.

Вона передбачає обмін 80% суми на нові єврооблігації з пролонгацією терміну погашення на чотири роки, 20% - на державні деривативи, виплати за якими в 2021-2040 рр. залежатимуть від темпів зростання ВВП країни.

Згоди не було отримано лише за євробондами на $ 3 млрд з терміном погашення 20 грудня 2015 року, викуплених Росією на кошти Фонду національного добробуту в кінці 2013 року.

РФ відмовилася обговорювати реструктуризацію на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному, характері боргу.

МВФ визнав суверенний характер боргу, але зберіг можливість продовження фінансування України, незважаючи на дефолт щодо цього боргу.

У грудні 2015 року український уряд запровадив мораторій на виплату боргу за вказаними єврооблігаціями.

Врешті 17 лютого 2016 року траст - The Law Debenture Trust Corporation PLC, що діє за вказівкою Російської Федерації - подав до Високого суду Англії позов про стягнення заборгованості з України. Інтереси позивача в суді представляє міжнародна юридична компанія Norton Rose Fulbright.

Мінфін України до цього провадження долучив Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві в судах.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій на $ 3 млрд, які в подальшому були викуплені Росією на кошти Фонду національного добробуту (ФНБ), а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова. Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Росія направила заяву про розгляд справи у спрощеному провадженні 28 липня цього року.

Наразі Україна очікує від Росії у відповідь доказів, які повинні бути представлені 4 листопада 2016 року - до того, як заява про винесення рішення в порядку спрощеного провадження почне слухатися англійським судом 17 січня 2017 року.

У той же час Мінфін України 7 жовтня представив англійському суду свою відповідь на заяву Російської Федерації про винесення рішення щодо тяганини в порядку спрощеного провадження, в якому з доказами наполягає на необхідності розгляду цієї справи в повному процесі.

Інтерфакс-Україна

Теми: Росія Янукович гроші
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