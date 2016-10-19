Переговори в "нормандському форматі" тривають уже 3 години

Переговори лідерів країн в "нормандському форматі", що почалися в Берліні о 19.30 середи, тривають вже 3 години.

Як передає "Інтерфакс-Україна", станом на 22.30 середи за Києвом делегації країн на чолі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом України Петром Порошенком, президентом Франції Франсуа Олландом та президентом Росії Володимиром Путіним продовжують переговори у відомстві федерального канцлера Німеччини.

Разом з тим, згідно з програмою заходу, передбачалося, що переговори "нормандської четвірки" закінчаться о 22.00 за Києвом.

Також очікується, що після зустрічі її учасники зроблять заяви для ЗМІ.

У переговорах з української сторони крім Порошенка також беруть участь глава МЗС Павло Клімкін та заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. З російської сторони крім Путіна участь у зустрічі беруть глава МЗС Сергій Лавров і помічник президента РФ Владислав Сурков.

З боку Німеччини разом з Меркель в них бере участь глава МЗС цієї країни Франк-Вальтер Штайнмаєр, а з боку Франції в переговорах також бере участь міністр закордонних справ Жан-Марк Ейро.

Раніше джерело, що бере участь в заході, повідомило агентству, що переговори "нормандської четвірки" почалися із запізненням. "Переговори почалися із запізненням. Спочатку планувалося, що зустріч розпочнеться о 19.00 за Києвом, проте через запізнення президента Росії довелося перенести її початок", - сказав співрозмовник агентства.

Перед зустріччю в "нормандському форматі" відбулися переговори канцлера Німеччини з президентом України і пройшла зустріч Порошенка, Меркель і Олланда, під час якої лідери країн скоординували позиції перед переговорами.