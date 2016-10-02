Одеський суд прийняв прецедентне рішення щодо вивезення речей з Криму

Окружний адміністративний суд Одеси визнав протиправними дії представника української митниці, який заборонив кримчанину вивезення з Криму на материкову частину України особистих речей, які не ввійшли до списку дозволених Постановою №1035 Кабміну України.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на сайт Української Гельсінської спілки з прав людини.

Правозахисники називають це рішення "прецедентним" і публікують його на сайті правозахисної організації.

"26 вересня Одеський окружний адміністративний суд, задовольняючи позов громадянина Л.А., ухвалив важливе рішення не тільки для конкретного позивача, а й для багатьох інших кримчан, які з моменту вступу в силу постанови КМУ №1035 позбавлені можливості вільно з особистими речами перетинати контрольні пункти між півостровом і материковою частиною України", - йдеться на сайті УГСПЛ.

За словами адвоката Юлії Лєсної, суд "ретельно провів аналіз відповідних нормативно-правових норм і наданих доказів".

"У постанові суд сформував важливий висновок, що при вирішенні питання застосування постанови КМУ № 1035 вкрай важливо розрізняти речі, які особа перевозить з метою забезпечення звичайних повсякденних потреб, і речі, які призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам", – зазначила адвокат.

Суд у постанові неодноразово посилався на Конституцію України, як норми прямої дії, зокрема на конституційні гарантії права власності та рівності прав і обов'язків усіх громадян.

За словами правозахисників, цінним є те, що суд, мотивуючи своє рішення, послався, крім національного законодавства, також на статтю 1 "Протоколу щодо захисту прав людини і основних свобод", а також врахував реальну ситуацію, яка склалася у зв'язку з анексією Кримського півострова.

Коментуючи рішення суду, координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник повідомила "Крим.Реалії", що рішення суду не скасовує постанову Кабміну України, але говорить про те, що документ суперечить Конституції, і обмеження провезення особистих речей кримчан незаконно.

"Тепер всі, хто подаватиме позов проти цієї постанови, виграватимуть суди. Це важливо, оскільки тепер є серйозний аргумент для скасування постанови взагалі. І чим більше кримчан звертатимуться до суду, тим більша ймовірність того, що Кабміну України доведеться цю постанову скасувати", – сказала Скрипник.

В Україні 17 січня 2016 року набула чинності постанова Кабінету міністрів № 1035 про обмеження поставок окремих товарів і послуг через адміністративний кордон з Кримом.

У постанові зазначили, що через адміністративний кордон з Кримом можна буде провозити виключно особисті речі. У документі детально прописали, що саме дозволено провозити і в якій кількості.