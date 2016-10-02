Тука: У Гранітному "накрили" контрабандистів, є поранений

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Неділя, 2 жовтня 2016, 15:57

У н.п. Гранітне затримано перевізників контрабанди, під час затримання один боєць отримав поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської ОДА Георгій Тука. 

"Наші хлопці у Гранітному накрили "контрабас", була стрілянина, у наших один "300-й". "Кришують" СБшники - справу взяли під свій контроль і нікого не пускають, хочуть "зам'яти". Наші усю банду закрили у підвали, нікого не підпускають, сказали, що без преси не віддадуть нікому", - зазначив він.

У коментарі журналістам в ефірі 112 каналу Тука зазначив, що поранений - боєць 30-ї окремої бригади, отримав поранення у щелепу, стан середньої тяжкості, йому надається медична допомога. 

За його словами, затримано 8 осіб, які намагалися незаконно провезти вантаж на територорію, непідконтрольну Україні. 

 

Українська правда

Теми: Донбас контрабанда Тука жертви
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IP: 95.132.85.---kerubino02.10.2016 17:03
Солдати захищають державу ,а сволота наживається на війні ,за такі діі цих СБУшників треба ставити до стіенки і це повинні робити прямо на місці злочину .
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