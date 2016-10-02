В ОБСЄ пояснили, чому не підтверджують дані про відведення зброї

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Неділя, 2 жовтня 2016, 17:55

У місіъ ОБСЄ, яка спостерігає за розведенням озброєння від лінії розмежування на Донбасі, не підтверджує отримані дані одразу через те, що усі вони мають бути перевірені. 

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ, яке оприлюднене 2 жовтня. 

У місії підкреслили, що можуть ефективно підтримувати процес розведення сил і засобів в районах н.п. Золоте, Станиця Луганська і Богданівка-Петрівське, здійснюючи верифікацію "за умови вільного, безпечного і безумовного доступу Місії до ділянок розведення".

"Спостерігачі СММ ОБСЄ не підтверджують отримані дані одразу: перш ніж бути опублікованими, всі дані мають бути перевірені", - зазначено у повідомленні.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі. 

На Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

2 жовтня у "ДНР" заявили, що не будуть відводити сили і засоби з н.п. Петрівське, як вирішила контактна група по Донбасу на переговорах у вересні, поки українські силовики не зроблять цього.

У місії ОБСЄ регулярно заявляють, що роботі спостерігачів чинять перешкоди

Українська правда 

Теми: Донбас ОБСЄ
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