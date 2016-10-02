У російському ЦВК спостерігатимуть за "праймеріз" на Донбасі

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Неділя, 2 жовтня 2016, 18:14

У російському Центрвиборчкомі будуть дистанційно спостерігати і аналізувати інформацію про хід "попереднього громадського голосування" на Донбасі.

Про це повідомив РИА Новости член ЦВК Василь Лихачов, який курує в комісії питання міжнародної взаємодії.

Він зазначив, що в ЦВК будуть отримувати інформацію про "попереднє голосування", в числі міжнародних спостерігачів є і європейські політики, з якими він особисто знайомий.

"Я думаю, що ми отримаємо достовірну інформацію, і нам просто це цікаво і з політичних, і з техніко-юридичних міркувань - як пройде в Донбасі сьогоднішній захід; він дійсно дуже важливий. Будемо спостерігати дистанційно і аналізувати", - повідомив Лихачов.

Водночас прес-аташе "Тимчасової виборчої комісії" Олег Баликін заявив, що в процесі "попереднього громадського голосування" на території так званої "ДНР" взяли участь майже 300 тисяч осіб.

"На даний момент взяли участь в голосуванні 291 284 виборців", - сказав він.

Разом з тим, в "ДНР" та "ЛНР" заявляють про відсутність порушень громадського порядку під час "голосування".

Заступник начальника "УМВС" міста Донецька Олексій Дмитрюк заявив, що порушень громадського порядку під час проведення "попереднього голосування" в "ДНР" не зафіксовано, безпеку забезпечують понад 400 працівників "МВС ДНР".

Член "Тимчасової виборчої комісії" Сергій Жабін заявив, що "попереднє громадське голосування" в "ЛНР" проходить без пригод.

"На сьогоднішній момент ніяких надзвичайних подій не виявлено. Все добре: люди приходять і голосують", - заявив Жабін.

Він уточнив, що станом на 15.00 мск виборці поводяться досить активно, явка на дільницях досить хороша.

У той же час, глава "ДНР" Олександр Захарченко обіцяє дотримання всіх демократичних процедур під час місцевих виборів.

"Попереднє громадське голосування покликане вибудувати ідеальну систему виборчого процесу для проведення чесних, прозорих і демократичних місцевих виборів в майбутньому. Ми самі забезпечимо дотримання всіх демократичних процедур: свободу ЗМІ, рівний доступ для кандидатів, можливість проголосувати всім - внутрішньо переміщеним особам і людям з обмеженими можливостями, безпеку всіх учасників процесу і міжнародних спостерігачів я гарантую особисто", - сказав Захарченко після того, як проголосував у неділю на одній з дільниць в Донецьку, передає "Інтерфакс".

Він додав, що праймеріз - це шанс для кожного жителя допустити до виборів тільки гідних кандидатів.

У неділю 2 жовтня жителі так званих "ЛНР" і "ДНР" на "попередньому громадському голосуванні" повинні визначити кандидатів для участі в місцевих виборах.

Теми: "ДНР" "ЛНР"
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