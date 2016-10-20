У БПП кажуть, що на Луценка готують медійну атаку

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Четвер, 20 жовтня 2016, 00:07

Депутат від БПП Володимир Ар'єв заявляє, що на генпрокурора Юрія Луценка збираються здійснити медійну атаку.

Про це політик написав на Facebook.

"Втікачі-регіонали готують масовану медійну атаку на Юру Луценка і одного з його замів. Інформація надійна. Клименки-Курченки-Захарченки вже вкинули шалені гроші на дискредитацію генпрокурора", - заявив Ар’єв.

"Мета - будь-яким чином тиснути на Генеральну прокуратуру та слідство, аби уникнути кримінальної відповідальності за тотальне пограбування України протягом 2010-2014 років", - додав він.

Українська правда

Теми: Луценко БПП
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