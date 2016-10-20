Порошенко розповів, про що домовилися у Берліні

До кінця листопада глави МЗС затвердять "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод" - від 5 вересня, меморандуму від 19 вересня та від 12 лютого 2015 року.

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.

Він зазначив, що "ще півроку тому про "дорожню карту" ніхто (РФ) навіть чути не хотів".

За словами Порошенка, левовою частиною зустрічі стало обговорення безпекових питань.

"Йдеться у т.ч. про виведення військ РФ з окупованої території, про контроль України над ділянкою україно-російського кордону, про безперешкодний доступ місії ОБСЄ", - зазначив президент.



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Українська правда