Про дату виборів на Донбасі поки не йдеться - Порошенко
Про дату виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі не йдеться.
Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.
"Зараз про дату виборів не йдеться. Йдеться про те, що буде "дорожня карта" і в рамках "дорожньої карти" і імплементації безпекового пакету ми будемо говорити про те, що можуть бути вибори. На першому етапі - по кордону - так само, як зазначено у "мінському процесі" - мають бути допущені і потім на постійній основі встановлені пости ОБСЄ. На другому етапі цей кордон має передаватися під контроль українських прикордонників", - зазначив президент.
Українська правда
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А Вы похороны моторылы в Донецке (Моторыльске) видели? Сколько там моторыльцев собралось? Вы хотите ЭТО в Украину вернуть?
Категорически против каких-либо реинтеграций на любых условиях - хоть с выводом имперских войск, хоть с закрытой границей. Эти предатели выберут всё равно врагов Украины, русских империалистов, шовинистов и нацистов. И что мы потом с этим избранным сбродом будем делать, когда допустим они там примут День памяти моторылы на региональном уровне? И т.д.
ОРДЛО должно быть исключено из Украины. Это чужие люди, хватит из них украинцев лепить!!!