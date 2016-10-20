Про дату виборів на Донбасі поки не йдеться - Порошенко

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Четвер, 20 жовтня 2016, 01:57

Про дату виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі не йдеться.

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.

"Зараз про дату виборів не йдеться. Йдеться про те, що буде "дорожня карта" і в рамках "дорожньої карти"  і імплементації безпекового пакету ми будемо говорити про те, що можуть бути вибори. На першому етапі - по кордону - так само, як зазначено у "мінському процесі" - мають бути допущені і потім на постійній основі встановлені пости ОБСЄ. На другому етапі цей кордон має передаватися під контроль українських прикордонників", - зазначив президент. 

Українська правда 

Теми: Донбас вибори Порошенко
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Коментарі — 1
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IP: 46.200.112.---sensor+220.10.2016 02:54
Пётр Алексеевич!

А Вы похороны моторылы в Донецке (Моторыльске) видели? Сколько там моторыльцев собралось? Вы хотите ЭТО в Украину вернуть?

Категорически против каких-либо реинтеграций на любых условиях - хоть с выводом имперских войск, хоть с закрытой границей. Эти предатели выберут всё равно врагов Украины, русских империалистов, шовинистов и нацистов. И что мы потом с этим избранным сбродом будем делать, когда допустим они там примут День памяти моторылы на региональном уровне? И т.д.

ОРДЛО должно быть исключено из Украины. Это чужие люди, хватит из них украинцев лепить!!!
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