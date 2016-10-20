Путін підтвердив готовність до розширення місії ОБСЄ на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "нормандський формат" підтвердив готовність розширити місію ОБСЄ у зонах відведення та зберігання важкої техніки на Донбасі.

Про це глава РФ заявив 20 жовтня після завершення зустрічі лідерів України, РФ, Франції та Німеччини у Берліні, повідоляє РІА Новости.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив після зустрічі, що необхідність запровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі підтримала російська сторона, і України чекає на кроки Німеччини, яка зараз головує в ОБСЄ, що це питання буде винесено на обговорення в ОБСЄ.