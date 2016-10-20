У Німеччині пояснили, як Сурков потрапив до ЄС попри санкції

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Четвер, 20 жовтня 2016, 03:03

Помічник президента РФ Владислав Сурков, який перебуває під санкціями ЄС, прибув на зустріч у "нормандському форматі" до Берліна відповідно до правил ЄС.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт на запит німецького агентства "Дойче Прессе-аґентур", пише "Радіо Свобода".

За словами Зайберта, щодо Суркова надійшов відповідний запит про надання винятку, і він був задоволений.

Як відомо, санкції ЄС забороняють Суркову в’їзд до країн-членів Європейського союзу, але режим санкцій прямо передбачає можливість винятку для участі підсанкційних у важливих міжнародних заходах.

Теми: Мінські угоди Німеччина Росія
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