Місія ОБСЄ знову не потрапила у Петровське

20 жовтня знову обмежений доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до ділянки розведення Петрівське – Богданівка.

Як повідомляє СММ організації у Facebook, Збройні сили України й бойовики "ДНР" не змогли гарантувати їй безпеку, можливі міни.

При цьому місія ОБСЄ запевняє, що готова спостерігати, але їй потрібен доступ.

"Представник ЗСУ в СЦКК присутній на місці в Богданівці, але не може гарантувати безпеку СММ. Представник ЗС РФ при СЦКК відсутній у Петрівському. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу СММ, координувати розмінування", – йдеться у повідомленні місії.

Як відомо, Петровське – одне з трьох місць, у якому сторони конфлікту на Донбасі мають розвести сили відповідно до домовленостей контактної групи у Мінську від 21 вересня.