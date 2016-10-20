Місія ОБСЄ знову не потрапила у Петровське

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Четвер, 20 жовтня 2016, 10:42

20 жовтня знову обмежений доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до ділянки розведення Петрівське – Богданівка.

Як повідомляє СММ організації у Facebook, Збройні сили України й бойовики "ДНР" не змогли гарантувати їй безпеку, можливі міни.

При цьому місія ОБСЄ запевняє, що готова спостерігати, але їй потрібен доступ.

"Представник ЗСУ в СЦКК присутній на місці в Богданівці, але не може гарантувати безпеку СММ. Представник ЗС РФ при СЦКК відсутній у Петрівському. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу СММ, координувати розмінування", – йдеться у повідомленні місії.

Як відомо, Петровське – одне з трьох місць, у якому сторони конфлікту на Донбасі мають розвести сили відповідно до домовленостей контактної групи у Мінську від 21 вересня.

Теми: Донбас АТО ОБСЄ
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