У Бахчисараї обшукали домівки, підозрюючи підтримку батальйону Іслямова

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Четвер, 20 жовтня 2016, 12:25

У Бахчисараї силовики-оукпанти вранці 20 жовтня провели обшук у домі Енвера й Асана Серверових за підозрою у зв'язках із батальйоном Номана Челебіджинана й Ленура Іслямова.

Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook.

Він уточнив, що обшуки проводили в 6 мікрорайоні міста, на вул. А. Кримського, 38, і на сусідній вулиці в домі Абдувелієва Енвера.

За даними Смедляєва, при обшуку вилучили комп'ютер.

"Зараз обшук завершився, вилучили комп'ютер. Виявляється, в інтернеті було фото одного з них (кримських татар – ред.) із Ленуром Іслямовим! Тобто це в рамках проведення антитерористичних заходів", – повідомив Смедляєв сайту "Крим.Реалії".

За інформацією одного з очевидців, силовики шукали якогось Саїда.

Смедляєв також зазначив, що в четвер кримські суди продовжать розглядати справи Ахтема Чийгоза й Мустафи Маушева, а також апеляційні скарги Ремзі Меметова, Енвера Мамутова, Зеврі Абсеітова й Рустема Абільтарова про взяття під варту до 12 січня 2017 року.

Крім того, на 15:00 на допит в Управлінні ФСБ чекають Ільмі Умерова.

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим кримські татари анексія права людини
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