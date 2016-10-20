У Бахчисараї обшукали домівки, підозрюючи підтримку батальйону Іслямова
У Бахчисараї силовики-оукпанти вранці 20 жовтня провели обшук у домі Енвера й Асана Серверових за підозрою у зв'язках із батальйоном Номана Челебіджинана й Ленура Іслямова.
Про це повідомив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв у Facebook.
Він уточнив, що обшуки проводили в 6 мікрорайоні міста, на вул. А. Кримського, 38, і на сусідній вулиці в домі Абдувелієва Енвера.
За даними Смедляєва, при обшуку вилучили комп'ютер.
"Зараз обшук завершився, вилучили комп'ютер. Виявляється, в інтернеті було фото одного з них (кримських татар – ред.) із Ленуром Іслямовим! Тобто це в рамках проведення антитерористичних заходів", – повідомив Смедляєв сайту "Крим.Реалії".
За інформацією одного з очевидців, силовики шукали якогось Саїда.
Смедляєв також зазначив, що в четвер кримські суди продовжать розглядати справи Ахтема Чийгоза й Мустафи Маушева, а також апеляційні скарги Ремзі Меметова, Енвера Мамутова, Зеврі Абсеітова й Рустема Абільтарова про взяття під варту до 12 січня 2017 року.
Крім того, на 15:00 на допит в Управлінні ФСБ чекають Ільмі Умерова.
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.