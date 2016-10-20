Серед радників Авакова екс-міністри і екс-нардепи "Батьківщини"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має 11 помічників, 8 штатних і 10 позаштатних радників.

Про це йдеться у відповідях МВС і апарату Верховної Ради, передають Українські Новини.

Зокрема, штатними радниками Авакова патронатної служби МВС є:

Михайло Апостол, депутат Ради 7-го скликання від фракції "Батьківщини";

Іван Стойко, депутат Ради 7-го скликання від "Батьківщини";

Володимир Філенко, депутат Ради 6-го скликання від "Батьківщини";

Зорян Шкіряк, колишній тимчасово виконуючий обов'язки голови ДСНС;

Андрій Василишин, колишній міністр внутрішніх справ;

Василь Дурдинець, колишній перший віце-прем'єр-міністр;

Іван Варченко, колишній виконуючий обов'язки заступника голови Харківської ОДА;

Олександр Лашин, керівник Управління карного розшуку ГУМВС Києва.

Радниками на громадських засадах міністра є:

Віталій Сакал, якого Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ за власним бажанням, хоча громадська рада з люстрації при Міністерстві юстиції звернувся до суду з проханням зобов'язати уряд звільнити його в порядку люстрації;

Артем Караджян, був помічником-консультантом депутата Ради 7-го скликання від фракції Партії регіонів Вілена Шатворяна;

Володимир Мартиненко, помічник-консультант депутат Ради 8-го скликання від фракції "Народний фронт" Ігоря Бріченко;

Катерина Згуладзе, колишній заступник міністра внутрішніх справ;

Сергій Зілов, був помічником-консультантом депутата Ради 7-го скликання Олександра Турчинова;

Віктор Корж, колишній заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Також радником на громадських засадах працюють колишній голова Житомирської обласної ради Віталій Француз, Всеволод Кожум'яка, Анастасія Дєєва і Юрій Касьянов.