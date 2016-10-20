Путін залишився незадоволений переговорами в Берліні – ЗМІ РФ

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Четвер, 20 жовтня 2016, 14:33

Переговори "нормандської четвірки", присвячені врегулюванню на Україні, а також переговори "берлінської трійки", присвячені врегулюванню в Сирії не були успішними.

До такого висновку приходить автор матеріалу "Трійка, четвірка, туз", опублікованому 20 жовтня в російському виданні "Коммерсант", Андрій Колесников.

За даними видання, переговори "нормандської четвірки", які тривали майже п'ять годин, раз у раз заходили в глухий кут.

"Петро Порошенко наполягав, що спочатку треба вирішити питання з контролем російсько-української ділянки кордону, а вже потім говорити про угоду про амністію, про вибори в Луганській та Донецькій областях і про їх особливий статус. У відповідь на це в якийсь момент вже всі троє його колег, перебиваючи один одного, говорили йому, що в мінських угодах записано зовсім інше, а Петро Порошенко все-таки знаходив в собі сили наполягати на своєму", – йдеться в статті.

За словами спеціального кореспондента "Коммерсант", схиляла українського президента до компромісу канцлер Німеччини Ангела Меркель:

"Коли в черговий раз здавалося, що все знову звалилося, Ангела Меркель вставала, брала Петра Порошенка під руку, вимовляла два заповітних слова - "Five minutes..." – і вела Петра Порошенка в кут, де щось палко пояснювала йому ці ж п'ять хвилин. Повертався він за стіл поступливою людиною, погоджувався з усіма, а ще через кілька хвилин все починалося заново".

За словами Колесникова, Меркель нарікала, що попередні переговори в Парижі були успішними, а в Берліні вони застигли на місці.

"Чому ми говоримо про одне й те ж?! Париж був результативним, а Берлін всі будуть пов'язувати з повним провалом! Я не можу цього допустити! Давайте домовлятися!".

У матеріалі "Коммерсант" зазначається, що після переговорів сторони озвучили різні версії досягнутих домовленостей.

Президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в аеропорту Тегель виглядав незадоволеним:

"Те, що відбувалося, не подобалося йому. Схоже, приїхавши до Берліна, він просто зробив те, що вважав за потрібне, вирішивши в якомусь сенсі, як не дивно, підтримати Ангелу Меркель, і ніяких ілюзій з приводу свого приїзду не відчував", – наголошується в статті.

Президент РФ, зокрема, заявив, що "всі учасники сьогоднішньої зустрічі підтвердили, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати мінські угоди, і всі підтвердили свою прихильність цим домовленостям".

За словами Колесникова, Путін був небагатослівний.

"Було вичерпно ясно, що він не стане зараз відповідати ні на які питання. Але ж вони були. Так що спільної роботи не вийшло. А шкода", – резюмує автор статті.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Теми: Мінські угоди Росія
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IP: 176.8.196.---Грицян Таврический20.10.2016 15:03
Теперь для всего мира очевидно, что проблема в Пете Порошенко, тупо включившем дурака и не желающем идти по крокам маршрута, а пытающимся скакать шахматным конем через не нравящиеся пункты. Это поначалу может работало на оттяжку времени, но теперь уже выглядит позорно и неприлично. Понимает ли это сам Порошенко? Не думаю, что Петя так глуп, просто он щас как и Янукович загнан в тупик и не знает что делать. Куда ни кинь - всюду клин...
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