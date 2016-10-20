Кількість померлих унаслідок сурогатної горілки зросла до 65

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Четвер, 20 жовтня 2016, 14:48

На Харківщині унаслідок отруєння сурогатною горілкою померла ще одна людина. Таким чином, загалом в країні зареєстровано 143 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем, з них 65 завершилися летально.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби.

Так, в Харківській області зареєстровано новий летальний випадок у мешканця с. Первомайське Дворічанського району, якому за результатами судово-медичної експертизи було встановлено діагноз "отруєння метиловим спиртом".

Усього жертви сурогатної горілки зафіксовані в 7 областях України. Найбільше жертв на Харківщині – 50 померлих. 

Українська правда

Теми: продукти здоров'я
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