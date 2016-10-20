Путін стверджує, що українських заручників у РФ немає

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Четвер, 20 жовтня 2016, 15:25

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що українські громадяни, взяті в заручника в зоні АТО, не перебувають на території РФ.

Як повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, про це Путін заявив у Берліні під час зустрічі "нормандської четвірки", повідомляє "Інтерфакс".

"В мінських домовленостях йдеться про те, що на певній стадії відбудеться звільнення утримуваних осіб. У цьому контексті президент України сказав, що такі особи є і в російської сторони, на території РФ, але ці його слова були зустрінуті з повною незгодою з боку президента Путіна", – сказав Пєсков.

"Така постановка питання не є прийнятною, не є доречною. Зрозуміло, мова йде тільки про осіб, які утримуються на території України, на території Донбасу", – додав він.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Теми: АТО Путін Росія
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IP: 193.93.216.---llkorol20.10.2016 16:11
Хворий, дуже хворий! Але якось зовсім не шкода, хоча і на людину наче змахує.
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