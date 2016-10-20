Омелян розповів, як умовив екс-міністра Польщі працювати в Україні

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Четвер, 20 жовтня 2016, 16:05

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що саме він був ініціював призначення на посаду глави "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Про це він розповів журналістам, передає Ліга.нет.

"Запрошення Новака - це моя ініціатива. Ситуація з конкурсом застопорилася, і я вийшов з таким варіантом. Пріоритет уряду - дороги. Без нормального керівника ефективність (Укравтодору, - ред.) дуже низька. Нам потрібна вольова людина з досвідом, яка готова принести зміни" , - повідомив Омелян.

При цьому Омелян зізнався, що Новак не відразу прийняв запрошення про призначення в "Укравтодор".

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"Я його (Новака) просив 1,5 місяці, щоб він погодився. У нього був свій невеликий приватний бізнес з офісом в Брюсселі. Але у нього є амбіції, які не до кінця були реалізовані в Польщі. Мені приємно, що він готовий їх реалізувати в Україні", - повідомив міністр.

Як повідомлялося, колишній міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомир Новак став в.о. керівника "Укравтодору".

Теми: транспорт дороги
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