У Кличка придумали, як будуть зносити пам'ятник Щорсу

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Четвер, 20 жовтня 2016, 16:20

У Києві завершили розробку проекту демонтажу пам'ятника Щорсу.

Про це депутат Верховної Ради від БПП, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець заявив "Українським новинам".

"Проект демонтажу вже готовий і знаходиться в роботі", – написав він.

Білоцерковець зазначив, що на даний момент готується проект рішення міської ради про перенесення пам'ятника, після цього необхідно буде отримати згоду Міністерства культури про зміну адреси його розміщення.

Кінцевий термін демонтажу залежить від швидкості рішення Міністерства культури.

 

Як відомо, у серпні Білоцерковець прогнозував завершення розробки проекту демонтажу пам'ятника Щорсу до 10 вересня.

Раніше представники націоналістичних організацій неодноразово заявляли про намір знести пам'ятник Щорсу.

До Дня незалежності України пам'ятник був закритий з усіх боків українським прапором, в такому стані він перебуває досі.

Теми: декомунізація Київ
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