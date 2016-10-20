Глава Європарламенту: режим антиросійських санкцій збережеться

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Четвер, 20 жовтня 2016, 16:55

Санкції проти Росії залишаться в силі до повного виконання мінських домовленостей усіма сторонами конфлікту.

Про це заявив в четвер журналістам в Брюсселі перед самітом ЄС голова Європейського парламенту Мартін Шульц, передає "Інтерфакс-Україна".

"Режим санкцій буде зберігатися, і вони продовжать застосовуватися до тих пір, поки мінська угода не буде повністю виконана, і її не будуть поважати всі сторони", – заявив він.

Теми: Росія санкції Європарламент
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