Литва може розмістити на своїй території американські ЗРК Patriot

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Четвер, 20 жовтня 2016, 18:11

У Литві розглядається можливість розмістити на своїй території американські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) великої дальності Patriot.

Про це повідомляє Delfi з посиланням начальника Об'єднаного штабу генерал-майор Віталіюса Вайкшнораса.

За його словами ці ЗРК могли б бути на озброєнні міжнародного батальйону союзників (НАТО), який буде розміщений на території Литви наступного року.

"Це питання розглядається, але ніякої угоди наразі немає", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання, чи можуть бути ЗРК Patriot дислоковані в Литві.

Видання нагадує, що генерал ЗС Німеччини Міхаель Гшосманн на початку серпня сказав агентству Reuters, що в країнах Балтії можна було б дислокувати ЗРК Patriot.

Раніше повідомлялося, що Литва просить у США допомоги у зміцненні ППО.

Європейська правда

Теми: Литва НАТО
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IP: 178.94.80.---FLAG20.10.2016 18:58
ЗРК Patriot - це добре,але дуже і дуже мало...
Треба відновлювати колишню міць НАТО і СКОРІШЕ...
Інакше фашистська агресія пуйла досягне не тільки Прибалтів і Польщі,але : і Німеччини , і русофильної (Гітлер так їх - і не навчив) Франції...
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