Литва може розмістити на своїй території американські ЗРК Patriot
У Литві розглядається можливість розмістити на своїй території американські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) великої дальності Patriot.
Про це повідомляє Delfi з посиланням начальника Об'єднаного штабу генерал-майор Віталіюса Вайкшнораса.
За його словами ці ЗРК могли б бути на озброєнні міжнародного батальйону союзників (НАТО), який буде розміщений на території Литви наступного року.
"Це питання розглядається, але ніякої угоди наразі немає", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання, чи можуть бути ЗРК Patriot дислоковані в Литві.
Видання нагадує, що генерал ЗС Німеччини Міхаель Гшосманн на початку серпня сказав агентству Reuters, що в країнах Балтії можна було б дислокувати ЗРК Patriot.
Раніше повідомлялося, що Литва просить у США допомоги у зміцненні ППО.
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