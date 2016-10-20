Литва може розмістити на своїй території американські ЗРК Patriot

У Литві розглядається можливість розмістити на своїй території американські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) великої дальності Patriot.

Про це повідомляє Delfi з посиланням начальника Об'єднаного штабу генерал-майор Віталіюса Вайкшнораса.

За його словами ці ЗРК могли б бути на озброєнні міжнародного батальйону союзників (НАТО), який буде розміщений на території Литви наступного року.

"Це питання розглядається, але ніякої угоди наразі немає", - сказав він журналістам, відповідаючи на питання, чи можуть бути ЗРК Patriot дислоковані в Литві.

Видання нагадує, що генерал ЗС Німеччини Міхаель Гшосманн на початку серпня сказав агентству Reuters, що в країнах Балтії можна було б дислокувати ЗРК Patriot.

Раніше повідомлялося, що Литва просить у США допомоги у зміцненні ППО.

Європейська правда