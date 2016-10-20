Клімкін розповів про черговість етапів встановлення контролю над кордоном на Донбасі

00
0
Четвер, 20 жовтня 2016, 21:47

Блок з безпеки в питанні виконання Мінських угод повинен бути виконаний в першу чергу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "5 каналу" під час телефонного включення в четвер увечері.

"На нашу думку, така "дорожня карта", навпаки, повинна прописати, по-перше, послідовність кроків, по-друге, гарантію їх виконання, бо Росія тлумачить Мінські домовленості абсолютно по-іншому, ніж ми з нашими німецькими та французькими друзями і партнерами... Контроль над кордоном повинен встановлюватися в два базових етапи", - сказав глава МЗС.

За його словами, перший етап - це "моніторинг з боку ОБСЄ, і у нас є чітка логіка і план з ОБСЄ, яким чином це має відбуватися".

"По-перше, це встановлення низки баз ОБСЄ уздовж кордону одночасно з відеоспостереженням, в тому числі нічним, на всіх ключових дорогах і залізницях. Другий момент пов'язаний з тим, що групи ОБСЄ повинні розміщуватися у всіх пунктах пропуску з нашого боку кордону. Третій момент - ОБСЄ саме з цих баз повинні контролювати ділянки між цими пунктами пропуску", - розповів Клімкін.

Говорячи про другий етап, він зазначив: "А на другий день після виборів контроль над кордоном повинен бути повернутий вже нам безпосередньо. Тобто я маю на увазі українських прикордонників".

"Якщо у нас не буде моніторингу кордону з боку ОБСЄ, то немає сенсу говорити про якісь кроки щодо безпеки", - підкреслив міністр.

Таким чином, за його словами, спочатку повинен бути чіткий блок з безпеки, що передбачає "реальну тишу".

"Але одночасно також повний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї території Донбасу та до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. Другий момент - в тому, що ми повинні узгодити мандат і домовитися про основні параметри місії, яка буде забезпечувати безпеку виборів. Третій момент - ми повинні домовитися, яким чином буде відбуватися відвід регулярних російських військ, найманців і зброї", - виклав послідовність кроків Клімкін.

На його переконання, без таких домовленостей починати виконання політичного блоку, зокрема, закону про вибори, "немає ніякого сенсу".

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Інтерфакс-Україна

Теми: Донбас Клімкін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Росії заявляють, що вбивством "Мотороли" вже зайнялися "органи" 20 жовтня 2016, 18:55
Кремль "абсолютно не згоден" передати Дебальцеве Києву 20 жовтня 2016, 15:23
У Норвегії затримали російського неонациста, який воював на Донбасі 20 жовтня 2016, 13:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада прийняла спільну з Польщею декларацію пам'яті та солідарності
Порошенко: українці в листопаді подорожуватимуть до ЄС без віз
Депутати удвічі збільшили собі зарплати
У довіреної особи Онищенка вилучили 600 тисяч доларів
Усі новини
Афіша на 21-23 жовтня

День народження "Кураж Базару", кінофестиваль "Молодість", багато виставок і концертів

Інфокарти

Що необхідно знати про нові санкції проти Росії