Столтенберг допускає проведення засідання ради Росія-НАТО щодо України
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг допускає проведення засідання ради Росія-НАТО, на якому, в тому числі, обговорювалися б питання, що стосуються України.
Про це він сказав на спільній із президентом Петром Порошенком прес-конференції.
"Після анексії Криму НАТО вирішило фактично повністю припинити співробітництво з Росією. Це рішення залишається... Але ми також вирішили продовжити наш політичний діалог, ми хотіли б залишити цю можливість відкритою, ми не думаємо, що нам треба ізолювати Росію", - сказав він.
Столтенберг допустив проведення ради Росія-НАТО, але дата такої ради, з його слів, поки не визначена.
"Не виключаю зустрічі ради Росія-НАТО. Ми готові скликати, але дати поки немає", - додав він.
При цьому він повідомив, що на такому засіданні будуть обговорюватися питання, що стосуються України.
"На раді Росія-НАТО ми будемо говорити про Україну", - сказав він.
У тому числі, з його слів, на засіданні такої ради буде обговорюватися питання "мінських домовленостей" і план заходів щодо їх імплементації ("дорожньої картки").
Порошенко, у свою чергу, розраховує на підтримку НАТО в тиску на Росію з метою виконання блоку з безпеки досягнутих у Мінську домовленостей.
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