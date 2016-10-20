Порошенко: Готові виконувати "Мінськ", але не всупереч інтересам України

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Четвер, 20 жовтня 2016, 23:41

Україна готова впроваджувати свою частину зобов’язань у рамках Мінських угод, однак не за рахунок українських інтересів.

Про це заявив президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом.

Президент, зокрема, розповів співрозмовнику про зустріч у Нормандському форматі, яка відбулась у середу в Берліні. "У нас відбулась досить довга дискусія і більшість питань стосувались ситуації безпеки", - сказав він.

"Україна й далі залишається абсолютно відданою Мінським угодам і готова впроваджувати свою частину зобов’язань, але не за рахунок українських інтересів", - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що Україна наполягає на негайному впроваджені всього пакету безпеки, включаючи комплексне перемир’я, повний доступ моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, складів з боєприпасами тощо.

"Саме тому Україна запропонувала комплексну "дорожню карту" з двома основними принципами – принцип продовження, незмінності, а також принцип гарантування. Ми задоволені тим, що наші французькі й німецькі колеги нас підтримали. І вони підтвердили, що це абсолютно важливий крок у ситуації безпеки", - зазначив він.

Порошенко нагадав, що впровадження комплексної "дорожньої карти", що є частиною Мінського процесу, - це пов’язані кроки з безпеки і політичні кроки, і це єдиний засіб повністю впровадити Мінські угоди.

Українська правда

Теми: НАТО Порошенко Мінські угоди
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