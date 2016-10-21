Коболєв розповів куди піде кредит в $ 500 млн

00
0
П'ятниця, 21 жовтня 2016, 00:56

Кредит на $ 500 млн від Citybank і Deutsche Bank під гарантії Світового банку (СБ) буде направлений на покриття касових розривів НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив глава правління держхолдингу Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу", передає Інтерфакс-Україна.

"Саме він (кредит) і буде використаний, в першу чергу, на покриття касових розривів" Нафтогазу ", які будуть викликані, наприклад, рішеннями про те, що ми будемо рівними частинами отримувати гроші за тепло і, відповідно, за газ від споживачів України", - сказав він.

За його словами, надання кредиту дозволить держхолдингу продовжити імпорт значних обсягів природного газу, які здійснюються на даний час (47-50 млн куб. М на добу), що дозволить країні стабільно пройти опалювальний сезон 2016/2017 рр.

Коболєв уточнив, що вартість залученого кредитного ресурсу у Citybank і Deutsche Bank, які виграли відповідний тендер, є недорогою, процентна ставка по ньому складає до 3% річних.

"Гроші фактично даються на рік, це револьверна лінія, вона потім знову зможе бути запущена, коли ми її погасимо і вартість цих кредитних ресурсів менше 3 річних", - сказав глава НАК.

Як повідомлялося, правління Всесвітнього банку прийняло рішення про надання гарантії "Нафтогазу" на кредит розміром 500 млн доларів на закупівлю газу.

Теми: Нафтогаз кредит газ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У "Нафтогазі" запевняють, що українцям буде тепло взимку 20 жовтня 2016, 20:58
Світовий банк надав гарантії "Нафтогазу" на 500 мільйонів 18 жовтня 2016, 21:11
Від Москви до ЄС. Чого досягла Україна за рік в електроенергетиці 12 жовтня 2016, 12:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада прийняла спільну з Польщею декларацію пам'яті та солідарності
Порошенко: українці в листопаді подорожуватимуть до ЄС без віз
Депутати удвічі збільшили собі зарплати
У довіреної особи Онищенка вилучили 600 тисяч доларів
Усі новини
Афіша на 21-23 жовтня

День народження "Кураж Базару", кінофестиваль "Молодість", багато виставок і концертів

Інфокарти

Що необхідно знати про нові санкції проти Росії