Матвієнко розповіла, чому Росія анексувала Крим

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 04:57

Росія втрутилася в державні справи України і анексувала Крим, злякавшись кораблів НАТО в порту Севастополя.

Про це спікер Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила в інтерв'ю швейцарській газеті Tages Anzeiger, повідомляє ТАСС.

"Тоді (у 2014 році) Україна вже ясно сказала, що хоче вступити в НАТО, альянс зі свого боку не дистанціювався від цього бажання і не надав нам ніяких гарантій, що Україна залишиться позаблоковою державою, - сказала вона.

"Через кілька місяців перед нашим портом в Севастополі вже стояли б кораблі НАТО. Цього Росія не могла допустити", - підкреслила спікер верхньої палати російського парламенту.

За словами Матвієнко, без втручання Росії "Київ атакував б Крим".

"Ми запобігли кровопролиттю", - заявила вона.

При цьому вона не погодилася, що події 2014 року навколо півострова були анексією.

"Не можна говорити про анексію. У Криму живуть здебільшого російські і російськомовні. Вони боялися за своє життя, організували референдум і одноголосно проголосували за приєднання до своєї батьківщини - Росії", - запевняє Матвієнко.

Вона стверджує, що завданням РФ було захистити громадян і запобігти ситуації, яку Росія ж створила на сході України.

Як відомо, анексія Кримського півострова армією РФ почалася 20 лютого 2014 року. В цей час на посаді Президента України перебував Віктор Янукович.

Слідством військової прокуратури України встановлено, що в окупації брали участь, зокрема, 31-ша окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ, 45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ВДВ Збройних сил РФ - військова частина 28 337, 18-та окрема гвардійська мотострілецька бригада, 58-ма армія Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ - військова частина 65 451, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ РФ, 15-та окрема гвардійська мотострілецька бригада миротворчих сил Російської Федерації - військова частина 90 600.

На військовій техніці і формі російських військових були завчасно замасковані всі тактичні знаки.

Теми: Росія анексія Крим
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