Україна отримає доступ до кордону з РФ після виборів на Донбасі - АП

00
0
П'ятниця, 21 жовтня 2016, 05:32

Україна отримає доступ до неконтрольованої ділянки кордону з Росією на другий день після проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. 

Про це повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, пише УНІАН.

Це передбачено Мінськими домовленостями, які були прийняті у лютому 2015 року.

Але, за його словами, до цих виборів мають бути виконані безпекові умови Мінська: мають бути виведені російські війська з Донбасу, а місія ОБСЄ повинна отримати постійний доступ до неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Теми: Донбас кордон Росія вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: 41 атака, бойовики продовжують обстріли у Станиці Луганській 21 жовтня 2016, 07:10
Росія не бачить причин для озброєння СММ ОБСЄ на Донбасі 21 жовтня 2016, 03:19
Клімкін розповів про черговість етапів встановлення контролю над кордоном на Донбасі 20 жовтня 2016, 21:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна отримає доступ до кордону з РФ після виборів на Донбасі - АП
Рада прийняла спільну з Польщею декларацію пам'яті та солідарності
Порошенко: українці в листопаді подорожуватимуть до ЄС без віз
Депутати удвічі збільшили собі зарплати
Усі новини
Мода на поляків

Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору"

Франкфурт-2016

Андрухович, Жадан і Малевич. Україна презентувала стенд на найбільшому книжковому ярмарку