Сирія пригрозила збивати літаки ВПС Туреччини над своєю територією

Сирійські військові заявили про намір збивати авіацію ВПС Туреччини в разі, якщо її літаки з'являться в повітряному просторі країни.

Про це повідомляє міністерство оборони Сирії на своєму офіційному сайті, передає РБК.

В опублікованій заяві сирійські військові виразили протест проти авіаційних ударів, які, за даними Дамаска, здійснюються турецькою стороною по цілях на території Сирії.

"Будь-яка спроба повторного порушення сирійського повітряного простору турецькими військовими літаками отримає відсіч, і вони будуть збиті будь-якими доступними засобами", - йдеться в заяві.

У ніч на 20 жовтня Туреччина і підтримувані нею загони сирійської опозиції провели операцію на півночі Сирії. Військові завдали авіаудари по населеним пунктам Хассаджек, Варда і Хесья, в яких, за даними турецьких військових, знаходяться формування курдів. У Дамаску дії Анкари назвали "зухвалою агресією".