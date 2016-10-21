Про конкретні санкції проти РФ за Сирію мови поки не було - Меркель

Якщо Росія продовжить бомбардування Алеппо, ЄС розгляне всі доступні відповідні дії.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після закінчення першого дня саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє DW.com.

При поновленні інтенсивних бомбардувань Євросоюз може переглянути політику щодо РФ.

За словами Меркель, про конкретний план нових санкцій на саміті поки не йшлося, але ЄС в разі необхідності може швидко діяти. Учасники саміту одностайно засудили "нелюдські" бомбардування і домовилися посилити тиск на Москву і Дамаск, щоб добитися перемир'я в Сирії, підкреслила Меркель.

"Європейська Рада категорично засуджує напади на цивільних осіб, що здійснюються сирійським режимом і його союзниками, включаючи Росію" і "вимагає від них припинити звірства, зробивши негайні кроки щодо забезпечення гуманітарного доступу в Алеппо і інші частини країни", йдеться в проекті підсумкової заяви учасників саміту .

Згадку про санкції проти прихильників Дамаска було виключено з проекту документа. Якщо "звірства" у Алеппо не припиняться, ЄС візьме до уваги "всі доступні можливості" для впливу на РФ і Сирію, заявив в цей же день глава Євроради Дональд Туск.