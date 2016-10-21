Про конкретні санкції проти РФ за Сирію мови поки не було - Меркель

00
0
П'ятниця, 21 жовтня 2016, 06:44

Якщо Росія продовжить бомбардування Алеппо, ЄС розгляне всі доступні відповідні дії.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після закінчення першого дня саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє DW.com.

При поновленні інтенсивних бомбардувань Євросоюз може переглянути політику щодо РФ.

За словами Меркель, про конкретний план нових санкцій на саміті поки не йшлося, але ЄС в разі необхідності може швидко діяти. Учасники саміту одностайно засудили "нелюдські" бомбардування і домовилися посилити тиск на Москву і Дамаск, щоб добитися перемир'я в Сирії, підкреслила Меркель.

"Європейська Рада категорично засуджує напади на цивільних осіб, що здійснюються сирійським режимом і його союзниками, включаючи Росію" і "вимагає від них припинити звірства, зробивши негайні кроки щодо забезпечення гуманітарного доступу в Алеппо і інші частини країни", йдеться в проекті підсумкової заяви учасників саміту .

Згадку про санкції проти прихильників Дамаска було виключено з проекту документа. Якщо "звірства" у Алеппо не припиняться, ЄС візьме до уваги "всі доступні можливості" для впливу на РФ і Сирію, заявив в цей же день глава Євроради Дональд Туск.

Теми: ЄС санкції Росія Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЄС звинуватив РФ у спробі завадити розслідуванню катастрофи MH17 21 жовтня 2016, 06:11
Які країни ЄС допомагають Україні, а які – симулюють підтримку 20 жовтня 2016, 14:16
Порошенко закликав Європарламент скоріше скасувати візи 20 жовтня 2016, 11:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна отримає доступ до кордону з РФ після виборів на Донбасі - АП
Рада прийняла спільну з Польщею декларацію пам'яті та солідарності
Порошенко: українці в листопаді подорожуватимуть до ЄС без віз
Депутати удвічі збільшили собі зарплати
Усі новини
Мода на поляків

Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору"

Франкфурт-2016

Андрухович, Жадан і Малевич. Україна презентувала стенд на найбільшому книжковому ярмарку