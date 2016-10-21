АТО: 41 атака, бойовики продовжують обстріли у Станиці Луганській

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 07:10

За минулу добу російсько-окупаційні війська 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 26 випадків порушення режиму припинення вогню. В Павлополі бойовики здійснили обстріли з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в районах Красногорівки, Широкіного, Мар’їнки і Терамчука противник відкрив вогонь по укріпленнях сил АТО з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.

На Донецькому напрямку відбулось 6 обстрілів українських позицій. По захисниках Луганського обстріли тривали зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів, а в Авдіївці до вказаної зброї російсько-окупаційні війська додали вогонь з озброєння танку, ствольної артилерії калібрів 152 мм та 122 мм, мінометів обох калібрів.

На Луганському напрямку зафіксовано 9 провокацій проти сил АТО. У напрямку Новозванівки та Трьохізбенки ворог використовував кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю, а в Станиці Луганській вкотре було задіяно міномети 82 калібру.

Як відомо, Станиця Луганська є однією з трьох локацій разом з Петрівським і Золотим, де після семи днів тиші повинні бути розведені війська України та бойовиків.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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